La Voce Che Hai Dentro: Massimo Ranieri è il protagonista della nuova fiction Mediaset (Di lunedì 29 agosto 2022) Massimo Ranieri - La Voce Che Hai Dentro La serialità Mediaset si arricchisce del volto di Massimo Ranieri. Il cantante è attore è infatti il protagonista de La Voce Che Hai Dentro, nuova fiction – attualmente sul set – destinata a Canale 5 prodotta da Lucky Red. Lavoro con cui l’uomo esordirà in un progetto televisivo sulle reti del Biscione. La storia, ambientata a Napoli, vedrà al centro della scena Michele Ferrara (Massimo Ranieri), che tornerà in libertà dopo 10 anni passati a Poggioreale per il presunto omicidio del padre Mimmo, cantante e fondatore della Parthenope Edizioni Musicali, una prestigiosa casa ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 29 agosto 2022)- LaChe HaiLa serialitàsi arricchisce del volto di. Il cantante è attore è infatti ilde LaChe Hai– attualmente sul set – destinata a Canale 5 prodotta da Lucky Red. Lavoro con cui l’uomo esordirà in un progetto televisivo sulle reti del Biscione. La storia, ambientata a Napoli, vedrà al centroscena Michele Ferrara (), che tornerà in libertà dopo 10 anni passati a Poggioreale per il presunto omicidio del padre Mimmo, cantante e fondatoreParthenope Edizioni Musicali, una prestigiosa casa ...

