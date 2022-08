La vittoria senza scampo del centrodestra porterà al loro inevitabile massacro politico (Di lunedì 29 agosto 2022) Al proprio massacro – perché sarà massacrato, innanzitutto dalla realtà – il centrodestra tenterà di sopravvivere specializzandosi in due direzioni: per un verso, nell’autonoma offerta di soluzioni reazionarie e illiberali; per altro verso, in un rapporto di compromissione con il potere che comunque sarà presidiato dallo schieramento avverso. Questa schiatta di scappati dal Papeete, da Atreju e dalle cene eleganti crede sul serio (e che non sia cinica malafede aggrava la responsabilità di quel combinato indisposto) di poter contare sulla luna di miele xenofoba, nazional-statalista, neo-corporativa e di giustizia Ruspa&Ordine che per qualche tempo potrebbe anche tener su qualche sondaggio di popolarità, ma senza capire che opporre il Family Day al Ddl Zan, la tutela dei taxisti a quella degli insegnanti, la gattabuia classista a ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 29 agosto 2022) Al proprio– perché sarà massacrato, innanzitutto dalla realtà – iltenterà di sopravvivere specializzandosi in due direzioni: per un verso, nell’autonoma offerta di soluzioni reazionarie e illiberali; per altro verso, in un rapporto di compromissione con il potere che comunque sarà presidiato dallo schieramento avverso. Questa schiatta di scappati dal Papeete, da Atreju e dalle cene eleganti crede sul serio (e che non sia cinica malafede aggrava la responsabilità di quel combinato indisposto) di poter contare sulla luna di miele xenofoba, nazional-statalista, neo-corporativa e di giustizia Ruspa&Ordine che per qualche tempo potrebbe anche tener su qualche sondaggio di popolarità, macapire che opporre il Family Day al Ddl Zan, la tutela dei taxisti a quella degli insegnanti, la gattabuia classista a ...

