La verità inconfessabile sulla Ferrari | ecco l' errore tragico che ha regalato tutto a Verstappen

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 agosto 2022) Chiamatelo "fenomeno", "cannibale", perché uncosì è imprendibile per tutti. E oramai appassionato di rimonte. Lo aveva fatto in Ungheria, prendendosi la vittoria dal decimo posto su una pista non pro-sorpassi. Lo ha fatto anche ieri a Spa, partendo ancor più dietro per il cambio della quarta power unit venerdì: dal 14esimo al primo posto in 12 giri, la rimonta più veloce nella storia della F1. E il capolavoro non finisce qui, perché una volta in testa ha rifilato al traguardo 17"8 a Pérez e 26"8 a Sainz, gli altri uomini sul podio dopo una gara a parte. Sorrisi quasi nulli per i due, mentre è sconcertante l'immagine di Max nel parco-chiuso, in attesa di festeggiare prima che la gara finisse e con Leclerc impegnato nella ricerca del giro veloce finale (non arrivato). Proprio qui, il patatrac a due giri dalla fine degli uominie del ...