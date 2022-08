La testimonianza di alcuni turisti: “museo etno antropologico chiuso e nessuno sa nulla” (Di lunedì 29 agosto 2022) di Arturo Calabrese «Perché il museo etnoantropologico della Dieta Mediterranea è chiuso?». Comincia così una missiva inviata in redazione e scritta da una famiglia di turisti del nord in visita a Vatolla. «Noi siamo trentini – spiegano – ma amiamo il Cilento e ogni anno dedichiamo una settimana a questo stupendo territorio. L’obiettivo mio e di mia moglie è quello di far crescere i nostri figli con l’attenzione e l’amore per il Sud. Lo facciamo attraverso i luoghi dell’arte e della cultura. Come ovvio che sia – continua la lettera – doveva essere visitata Vatolla e si dovevano scoprire le radici di quel luogo, sia per l’importanza nata grazie sia alla presenza di Giambattista Vico e sia per le storie, la tradizioni, gli usi e costumi tipici di un’area geografica magnifica e della quale si sa sempre ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 29 agosto 2022) di Arturo Calabrese «Perché ildella Dieta Mediterranea è?». Comincia così una missiva inviata in redazione e scritta da una famiglia didel nord in visita a Vatolla. «Noi siamo trentini – spiegano – ma amiamo il Cilento e ogni anno dedichiamo una settimana a questo stupendo territorio. L’obiettivo mio e di mia moglie è quello di far crescere i nostri figli con l’attenzione e l’amore per il Sud. Lo facciamo attraverso i luoghi dell’arte e della cultura. Come ovvio che sia – continua la lettera – doveva essere visitata Vatolla e si dovevano scoprire le radici di quel luogo, sia per l’importanza nata grazie sia alla presenza di Giambattista Vico e sia per le storie, la tradizioni, gli usi e costumi tipici di un’area geografica magnifica e della quale si sa sempre ...

