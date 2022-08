(Di lunedì 29 agosto 2022) Costantino Vitagliano nel cast de La? Non proprio… Secondo Amedeo Venza, l’ex tronista sarebbe potutotra i protagonisti delladel celebre reality show che tornerà su Mediaset nel 2023. La”:L’influencer, in più di una occasione, aveva già espresso il suo punto di vista... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : La Talpa, rivoluzione “shock”: ecco come potrebbe essere la nuova edizione -

Blog Tivvù

All'interno del gruppo c'è una, cioè un concorrente che deve provare a sabotare le prove degli altri concorrenti senza farsi scoprire. La: chi sono stati i 'traditori' delle edizioni ...Silvia Toffanin/in Mediaset nel 2023: lei e Maria De Filippi pronte a "dominare la ... Latorna in tv/ Maria De Filippi pronta a scommettere su Silvia Toffanin Un esempio, negli ... La Talpa, rivoluzione 'shock': ecco come potrebbe essere la nuova edizione La Talpa verso una rivoluzione “shock” Ecco come potrebbe essere la nuova edizione del reality show prodotto da Maria De Filippi.Del ritorno de La Talpa su Mediaset si vocifera ormai da anni, ma fino a questo punto si era sempre trattato si rumor che mai avevano trovato conferma nella realtà. Ma in questi ultimi mesi si è ...