“La squadra dell’Aiea arriverà a Zaporizhzhia entro questa settimana” Guterres | “Relegare alla storia le armi atomiche”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 agosto 2022) Ladi tecnici dell’Agenzia internazionale per l’energia atomicacentrale di. Ad annunciarlo in un tweet il direttore generale. Dopo un tira e molla durato giorni, il team di esperti dell’agenzia può finalmente partire. Una delle questioni che ha tenuto banco nelle trattative ha riguardato la nazionalità dei membri delladi Grossi, con i russi che hanno imposto e ottenuto che venissero esclusi dmissione tecnici americani e inglesi. Ammessi invece quelli cinesi e serbi. The day has come, @IAEAorg‘s Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s ...