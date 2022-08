La sinistra continua ad insultare Meloni e Salvini: il ricatto per poter governare (Di lunedì 29 agosto 2022) Non si mette fine al conflitto tra Repubblica e Giorgia Meloni e lo scontro va avanti anche nel corso della puntata del 29 agosto di In Onda, il talk show serale di La7 condotto da Luca Telese e Marianna Aprile. Ospite della trasmissione è Maurizio Molinari, direttore del quotidiano, che dice la sua sul ruolo dell'Italia in Europa in caso di vittoria del centrodestra: “Oggi la Germania ha mandato un segnale di apertura alla proposta di Mario Draghi del tetto al prezzo del gas in Europa, la Commissione di Ursula von der Leyen ha preannunciato una proposta al Consiglio europeo. Tutto questo può rassicurare i consumatori italiani e conferma che la linea vincente dell'Italia in Europa è quella di uno stretto raccordo con gli altri paesi europei, al punto tale che Draghi sta guidando sul tetto del gas in Europa, anche se deve guidare il nostro Paese solo per gli affari ... Leggi su iltempo (Di lunedì 29 agosto 2022) Non si mette fine al conflitto tra Repubblica e Giorgiae lo scontro va avanti anche nel corso della puntata del 29 agosto di In Onda, il talk show serale di La7 condotto da Luca Telese e Marianna Aprile. Ospite della trasmissione è Maurizio Molinari, direttore del quotidiano, che dice la sua sul ruolo dell'Italia in Europa in caso di vittoria del centrodestra: “Oggi la Germania ha mandato un segnale di apertura alla proposta di Mario Draghi del tetto al prezzo del gas in Europa, la Commissione di Ursula von der Leyen ha preannunciato una proposta al Consiglio europeo. Tutto questo può rassicurare i consumatori italiani e conferma che la linea vincente dell'Italia in Europa è quella di uno stretto raccordo con gli altri paesi europei, al punto tale che Draghi sta guidando sul tetto del gas in Europa, anche se deve guidare il nostro Paese solo per gli affari ...

