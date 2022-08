La scelta di Bianca Balti di rimuovere seno e ovaie per prevenire il cancro (Di lunedì 29 agosto 2022) In seguito alla diagnosi di predisposizione genetica al tumore ovarico (BRCA1, una neoplasia per cui mancano efficaci strumenti di screening e che nell’80% dei casi viene diagnosticata già in fase avanzata), Bianca Balti, seguendo le orme di Angelina Jolie, ha annunciato l’intenzione di asportare preventivamente le sue ovaie e tube di Falloppio, sottoponendosi a un intervento chirurgico in autunno 2022. La modella lo ha comunicato attraverso alcune storie Instagram, spiegando come l’operazione impedisca lo sviluppo di un cancro ma anche la possibilità di rimanere incinta in modo spontaneo. Vi raccomandiamo... L'importanza del test del gene BRCA per il tumore al seno, all'ovaio e non solo Qualcuno li chiama "geni Jolie", ma il ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 29 agosto 2022) In seguito alla diagnosi di predisposizione genetica al tumore ovarico (BRCA1, una neoplasia per cui mancano efficaci strumenti di screening e che nell’80% dei casi viene diagnosticata già in fase avanzata),, seguendo le orme di Angelina Jolie, ha annunciato l’intenzione di asportare preventivamente le suee tube di Falloppio, sottoponendosi a un intervento chirurgico in autunno 2022. La modella lo ha comunicato attraverso alcune storie Instagram, spiegando come l’operazione impedisca lo sviluppo di unma anche la possibilità di rimanere incinta in modo spontaneo. Vi raccomandiamo... L'importanza del test del gene BRCA per il tumore al, all'ovaio e non solo Qualcuno li chiama "geni Jolie", ma il ...

Gerardo53762896 : @zona_bianca Non trovo l’argomento/i di…..qualità! Capisco la libertà di scelta, ma non il distacco tra corpo e se… - Ro_ber_ta__ : @zona_bianca Magari domani gli scapperà la verità... chissà... Un giorno bianco, un giorno nero, così per scelta, per non sbagliarsi mai... - la_nana_bianca : C'era un'esosa e strabiliante scelta fra Vini e Champagne e la #CriCri che ti prende? Una buona tisana calda alla V… - Pasqualino73 : @Ale37364793 @anndons7 @cmf_im Scelta tra le mie foto più anonime e meno riconoscibili per mantenere l'anonimato Po… - EnzoMutina : Rossa bianca sarebbe la mia scelta -