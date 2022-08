La Salernitana e il sogno Batshuayi: c'è l'apertura, la richiesta del Chelsea (Di lunedì 29 agosto 2022) La Salernitana del presidente Iervolino ha fatto sognare i tifosi sul campo, con la salvezza insperata ottenuta nella scorsa stagione. E in... Leggi su calciomercato (Di lunedì 29 agosto 2022) Ladel presidente Iervolino ha fatto sognare i tifosi sul campo, con la salvezza insperata ottenuta nella scorsa stagione. E in...

