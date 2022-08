La ricetta di Giorgetti per affrontare il caro-bolletta (Di lunedì 29 agosto 2022) AGI - Il governo affronterà l'emergenza energia come se non fosse un governo dimissionario. Lo assicura il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, al Corriere della Sera. "Bisogna rispondere senza aspettare i due mesi che serviranno per avere un nuovo governo. Sarebbe un disastro economico e sociale". Il ministro spiega che "l'impatto generale sulla ricchezza del Paese rischia di essere molto maggiore del costo di qualunque misura di sostegno". E, se è vero che molte di queste misure possono pesare per decine di miliari, è pur vero che "durante la pandemia giustamente l'Europa ha sospeso le regole, permettendo ai paesi di fare scostamenti di bilancio. Questa è una emergenza economica e sociale ed è il focolaio da cui parte l'inflazione. Se avessimo potuto sterilizzare gli aumenti per i consumatori da subito, non avremmo adesso questi aumenti dei ... Leggi su agi (Di lunedì 29 agosto 2022) AGI - Il governo affronterà l'emergenza energia come se non fosse un governo dimissionario. Lo assicura il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo, al Corriere della Sera. "Bisogna rispondere senza aspettare i due mesi che serviranno per avere un nuovo governo. Sarebbe un disastro economico e sociale". Il ministro spiega che "l'impatto generale sulla ricchezza del Paese rischia di essere molto maggiore del costo di qualunque misura di sostegno". E, se è vero che molte di queste misure possono pesare per decine di miliari, è pur vero che "durante la pandemia giustamente l'Europa ha sospeso le regole, permettendo ai paesi di fare scostamenti di bilancio. Questa è una emergenza economica e sociale ed è il focolaio da cui parte l'inflazione. Se avessimo potuto sterilizzare gli aumenti per i consumatori da subito, non avremmo adesso questi aumenti dei ...

