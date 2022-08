La profezia catastrofista di Musk | “Crollo della civiltà” Cosa terrorizza il genio

(Di lunedì 29 agosto 2022) Il mondo deve continuare a estrarre petrolio e gas per sostenere la, sviluppando al contempo le fonti di energia sostenibili. A dirlo ai giornalisti è il fondatore di Tesla, Elonin una conferenza stampa in Norvegia. «Realisticamente penso che dobbiamo usare petrolio e gas a breve termine, perché altrimenti lacrollerà», ha dettoa margine di un appuntamento sull'energia nella città meridionale di Stavanger. Alla domanda se la Norvegia dovrebbe continuare a estrarre petrolio e gas,ha detto: «Penso che alcune ulteriori esplorazioni siano giustificate in questo momento». «Una delle sfide più grandi che il mondo abbia mai dovuto affrontare è la transizione verso l'energia sostenibile e verso un'economia sostenibile», ha affermato prima di concludere sottolineando che «ci ...

