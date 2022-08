La NATO è pronta ad aumentare la presenza nell’Artico (Di lunedì 29 agosto 2022) Il segretario generale della NATO Jeans Stoltenberg ha affermato che l’Alleanza è pronta ad aumentare la presenza nell’Artico. La regione sta diventando sempre più importante dal punto di vista strategico e commerciale. Russia e Cina stanno cercando di ampliare la loro influenza nell’Artico. Artico: nuova regione di importanza strategica e commerciale Cresce l’importanza strategica e Leggi su periodicodaily (Di lunedì 29 agosto 2022) Il segretario generale dellaJeans Stoltenberg ha affermato che l’Alleanza èadla. La regione sta diventando sempre più importante dal punto di vista strategico e commerciale. Russia e Cina stanno cercando di ampliare la loro influenza. Artico: nuova regione di importanza strategica e commerciale Cresce l’importanza strategica e

Billa42_ : La NATO è pronta ad aumentare la presenza nell’Artico - Ucrainarussia : ??LA NUOVA DOTTRINA NAVALE RUSSA FA PAURA: MOSCA È PRONTA A CREARE BASI IN INDIA, ARABIA SAUDITA, IRAQ, IRAN. PRATIC… - mvanaxel : RT @DiegoFusaro: L'emergenza permanente come nuova condizione di normalità. La Nato pronta a fare nuovi danni? - Margy45422620 : RT @papito1492: Calenda ha stampata in faccia l'arroganza tipica del figlio di papà nato con la pappa pronta, generata sin dalla tenera età… - AgNPs : RT @DiegoFusaro: L'emergenza permanente come nuova condizione di normalità. La Nato pronta a fare nuovi danni? -