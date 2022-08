La Lombardia può essere decisiva per fermare il bipopulismo alle elezioni (Di lunedì 29 agosto 2022) «Da qui al 2024 vogliamo costruire una grande casa per tutti gli europeisti di questo Paese: questa elezione è solo l’inizio, è un lungo percorso». Per Matteo Renzi il 25 settembre è una data cruciale per la politica italiana, ed è anche lo step intermedio sulla strada del Terzo Polo moderato, europeista, atlantista e riformista. Al centro congressi “Le Stelline” di Milano, affiancato dalla ministra per gli Affari regionali e le Autonomie Maria Stella Gelmini, il leader di Italia Viva ha presentato candidate e candidati delle liste di Azione-Italia Viva in Lombardia. «Se il governo lo forma Giorgia Meloni noi siamo all’opposizione, se lo fa Mario Draghi noi saremo forze di maggioranza», ha detto Renzi, tracciando una netta linea rossa sullo schieramento delle forze centriste. La Lombardia rappresenta un territorio potenzialmente decisivo per l’esito ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 29 agosto 2022) «Da qui al 2024 vogliamo costruire una grande casa per tutti gli europeisti di questo Paese: questa elezione è solo l’inizio, è un lungo percorso». Per Matteo Renzi il 25 settembre è una data cruciale per la politica italiana, ed è anche lo step intermedio sulla strada del Terzo Polo moderato, europeista, atlantista e riformista. Al centro congressi “Le Stelline” di Milano, affiancato dalla ministra per gli Affari regionali e le Autonomie Maria Stella Gelmini, il leader di Italia Viva ha presentato candidate e candidati delle liste di Azione-Italia Viva in. «Se il governo lo forma Giorgia Meloni noi siamo all’opposizione, se lo fa Mario Draghi noi saremo forze di maggioranza», ha detto Renzi, tracciando una netta linea rossa sullo schieramento delle forze centriste. Larappresenta un territorio potenzialmente decisivo per l’esito ...

