La guerra del gas, i ricatti di Putin, la destra filorussa e la sfida elettorale: Massimo Giannini intervista Luigi Di Maio (Di lunedì 29 agosto 2022) Massimo Giannini, direttore La Stampa, intervista il segretario di Impegno Civico, Luigi Di Maio. Al centro della discussione la politica estera, le tensioni con la Russia di Putin e la campagna elettorale per le prossime elezioni politiche. Leggi su lastampa (Di lunedì 29 agosto 2022), direttore La Stampa,il segretario di Impegno Civico,Di. Al centro della discussione la politica estera, le tensioni con la Russia die la campagnaper le prossime elezioni politiche.

gparagone : Putin ha spostato la guerra dal terreno al mercato dell'#energia. Noi abbiamo bisogno del #gas russo, per lavorare… - fattoquotidiano : Il soldato Letta ha sacrificato il Pd, e non solo il suo partito, sull’altare della Nato - fattoquotidiano : Incubi nucleari. Budapest non ha sanzionato Mosca dall’inizio del conflitto. Ora per costruire l’impianto 10 miliar… - Oxhine : RT @_Nico_Piro_: La guerra fa danni a lungo termine, a Guantanamo c’è Qasim, 20 anni, metà della sua vita passata in quella prigione senza… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione Guerra in #Ucraina I Paesi del #G7 chiedono che gli ispettori dell'#AIEA (Age… -