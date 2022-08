La guerra del gas, i ricatti di Putin, la destra filorussa e la sfida elettorale: Massimo Giannini intervista Luigi Di Maio (Di lunedì 29 agosto 2022) Il direttore de 'La Stampa' intervista il segretario di Impegno Civico. Tra i temi affrontati: la politica estera, le tensioni con la Russia di Putin, la campagna elettorale con l'approssimarsi delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Leggi su lastampa (Di lunedì 29 agosto 2022) Il direttore de 'La Stampa'il segretario di Impegno Civico. Tra i temi affrontati: la politica estera, le tensioni con la Russia di, la campagnacon l'approssimarsi delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

