La Germania in crisi d'astinenza da gas apre al price cap. E guarda caso la Ue, d'un tratto, si sveglia (Di lunedì 29 agosto 2022) Su pressing di Italia, Francia e Sud Europa, a marzo la presidente Ue promise per maggio le sue proposte per slegare prezzi di gas ed elettricità. Ma a causa del veto tedesco non sono mai arrivate. Ora che le bollette sono schizzate e Berlino è in difficoltà, von der Leyen si desta: "Serve un intervento subito" Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 29 agosto 2022) Su pressing di Italia, Francia e Sud Europa, a marzo la presidente Ue promise per maggio le sue proposte per slegare prezzi di gas ed elettricità. Ma a causa del veto tedesco non sono mai arrivate. Ora che le bollette sono schizzate e Berlino è in difficoltà, von der Leyen si desta: "Serve un intervento subito"

riotta : La crisi energetica in agguato d'autunno persuade il Giappone, pur vittima derll'incidente di Fukushima, a riaprire… - gparagone : La Gran Bretagna deve fare i conti con il #dontpayuk, la Germania con le prime manifestazioni. Da noi i… - BlogGiornale : RT @HuffPostItalia: La Germania in crisi d'astinenza da gas apre al price cap. E guarda caso la Ue, d'un tratto, si sveglia - HuffPostItalia : La Germania in crisi d'astinenza da gas apre al price cap. E guarda caso la Ue, d'un tratto, si sveglia - ilvetronero : RT @N013Q: La Germania si deve fottere. Ripetete con me: la Germania si deve fottere. È tutta colpa sua, dalla deflazione salariale alla cr… -