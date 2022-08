La Gazzetta si preoccupa del Napoli: Ronaldo porta con sé troppi interrogativi, non solo tecnico-tattici (Di lunedì 29 agosto 2022) Sembra di essere tornati ai tempi di Maradona quando i giornali e i commentatori nazionali si prodigavano per il bene di Napoli e ci consigliavano di liberarci di un calciatore che magari era anche forte ma che fuori certamente rovinava la nostra reputazione con condotte di vita non consone a quelle di un professionista e di un uomo rispettabile. Adesso che c’è la concreta prospettiva che Ronaldo giochi nel Napoli, i quotidiani si preoccupano del futuro e della collocazione tattica di calciatori quali Kvaratskhelia e Raspadori. Come fa oggi la Gazzetta nel suo editoriale: Sarebbe servito Ronaldo a Spalletti? Sembra una domanda scontata, parlando di uno dei più forti del mondo, ma gli interrogativi non sono soltanto tecnico-tattici. ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 29 agosto 2022) Sembra di essere tornati ai tempi di Maradona quando i giornali e i commentatori nazionali si prodigavano per il bene die ci consigliavano di liberarci di un calciatore che magari era anche forte ma che fuori certamente rovinava la nostra reputazione con condotte di vita non consone a quelle di un professionista e di un uomo rispettabile. Adesso che c’è la concreta prospettiva chegiochi nel, i quotidiani sino del futuro e della collocazione tattica di calciatori quali Kvaratskhelia e Raspadori. Come fa oggi lanel suo editoriale: Sarebbe servitoa Spalletti? Sembra una domanda scontata, parlando di uno dei più forti del mondo, ma glinon sono soltanto. ...

