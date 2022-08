(Di lunedì 29 agosto 2022) In diretta a Mezz’ora in più, ieri la conduttricesi è lasciata andare a una clamorosache ha scatenato l’ironia di molti telespettatori. La giornalista, infatti, ha fermato l’animato dibattito in corso in studio perre unaapparsa sullo schermo, quella di Antonio, ex pm antimafia e ora candidato alla Camera con Italia sovrana e popolare. La padrona di casa, in breve, ha invitato i presenti a fare silenzio per permetterle di dare il benvenuto all’ospite. Peccato però si trattasse solo di una. FREEZEè il glorioso inizio di campagna elettorale a #Mezzorainpiù pic.twitter.com/Gm70h9va8G — DeVecchys (@DeVecchys) August 28, 2022 “Scusa, mi fare ...

arcanodavvero : RT @neXtquotidiano: Ne ha sparata un’altra La gaffe di Lucia #Annunziata che saluta #Ingroia (ma è una fotografia) | VIDEO - neXtquotidiano : Ne ha sparata un’altra La gaffe di Lucia #Annunziata che saluta #Ingroia (ma è una fotografia) | VIDEO - ArcaduAngelo : RT @Anna302478978: Mezz’ora in più, la gaffe di Lucia Annunziata: saluta Ingroia, ma è solo una fotografia. ?????? 'apparso il volto di Antoni… - Anna302478978 : Mezz’ora in più, la gaffe di Lucia Annunziata: saluta Ingroia, ma è solo una fotografia. ?????? 'apparso il volto di A… - Libero_official : La #Annunziata ha salutato la foto di Ingroia: a farle notare l'errore gli ospiti di #mezzorainpiù… -

perAnnunziata nel corso di Mezz'ora in più. Durante la puntata andata in onda domenica 28 agosto la giornalista ha interrotto il dibattito in studio per salutare una fotografia. Sullo ...Scivolone perAnnunziata . Tutto è accaduto a Mezz'ora in più nella puntata in onda domenica 28 agosto. Qui la conduttrice ha introdotto il dibattito in studio. Il motivo I saluti. La giornalista ha infatti ...In diretta la conduttrice Rai si precipita a salutare l'ex pm, ora candidato alla Camera, ma non si accorge di rivolgersi a un fermoimmagine. In studio scatta l'ilarità ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...