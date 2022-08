La festa di nozze (da sogno) di Federica Pellegrini e Matteo Giunta: le foto (Di lunedì 29 agosto 2022) La festa organizzata sull'Isola delle Rose, è stata blindatissima. Ma le indiscrezioni sono corse sui social, con tante foto a raccontare il super party che tra cambi d'abito, torta a sei piani, menu gourmet e balli scatenati è proseguito sino a notte fonda Leggi su vanityfair (Di lunedì 29 agosto 2022) Laorganizzata sull'Isola delle Rose, è stata blindatissima. Ma le indiscrezioni sono corse sui social, con tantea raccontare il super party che tra cambi d'abito, torta a sei piani, menu gourmet e balli scatenati è proseguito sino a notte fonda

