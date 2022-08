La Cina si avvicina (Di lunedì 29 agosto 2022) In meno di 24 ore la Cina ha eseguito due lanci orbitali proseguendo così l'inseguimento agli Stati Uniti in questa particolare gara verso lo spazio. Leggi su aliveuniverse.today (Di lunedì 29 agosto 2022) In meno di 24 ore laha eseguito due lanci orbitali proseguendo così l'inseguimento agli Stati Uniti in questa particolare gara verso lo spazio.

GiPi2022 : @itsmeback_ ...la Cina si avvicina - GiordanoSepi : @Nonzi83 @qO__Qp @KarlTrast @lambda715nm @CassieFran Be', no. Come ha spiegato Dario Fabbri se la Russia si avvicin… - coacholiva67 : @fdragoni Quindi se si cambia arbitrariamente ciò che oggi è considerato un diritto, domani potrebbe non esserlo p… - Monique_Romano : RT @AmbCina: Si avvicina la stagione del raccolto.???????? Oggi, secondo il calendario lunare cinese, inizia #?? Chu Shu. Da oggi in poi, la ma… - NatereF : RT @AmbCina: Si avvicina la stagione del raccolto.???????? Oggi, secondo il calendario lunare cinese, inizia #?? Chu Shu. Da oggi in poi, la ma… -