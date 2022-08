“La Cina come la Russia”: l’aspirante premier inglese prepara la prossima guerra (Di lunedì 29 agosto 2022) “Il ministro degli Esteri ha promesso di rimodellare la politica estera se diventa primo ministro”, così afferma il Times secondo cui Liz Truss intende classificare la Cina “per la prima volta come una minaccia alla sicurezza nazionale”. I suoi alleati riferiscono, sempre sul Times, che “se la mossa avverrà, la Cina sarà elevata a uno status simile alla Russia”. La promessa che la candidata premier inglese fa ai suoi alleati suona inevitabilmente come un’ulteriore possibile motivo di tensione nello scenario tra Occidente e Oriente. Dopo la visita della statunitense Nancy Pelosi a Taiwan il clima si è scaldato notevolmente e questo passo, con una guerra in corso, potrebbe essere la scintilla in grado di allontanare, ancora una volta, le risoluzioni ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 29 agosto 2022) “Il ministro degli Esteri ha promesso di rimodellare la politica estera se diventa primo ministro”, così afferma il Times secondo cui Liz Truss intende classificare la“per la prima voltauna minaccia alla sicurezza nazionale”. I suoi alleati riferiscono, sempre sul Times, che “se la mossa avverrà, lasarà elevata a uno status simile alla”. La promessa che la candidatafa ai suoi alleati suona inevitabilmenteun’ulteriore possibile motivo di tensione nello scenario tra Occidente e Oriente. Dopo la visita della statunitense Nancy Pelosi a Taiwan il clima si è scaldato notevolmente e questo passo, con unain corso, potrebbe essere la scintilla in grado di allontanare, ancora una volta, le risoluzioni ...

