La centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia sarà visitata dagli ispettori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica

La delegazione di ispettori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA), l'organizzazione dell'ONU incaricata di controllare il settore dell'energia nucleare, è partita per andare a visitare la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia e arriverà a destinazione entro la fine di questa settimana.

