La Cassazione conferma: la lista di Marco Cappato e Forza Nuova non correranno alle elezioni (Di lunedì 29 agosto 2022) L'Ufficio elettorale della Cassazione ha confermato la ricusazione, che era stata già decisa nei giorni scorsi dai giudici della Corte d'Appello milanese, delle liste presentate in Lombardia per le ...

