La cantante Noemi scambiata per la nuova fiamma di Totti: la sua reazione è virale (Di lunedì 29 agosto 2022) Va per offendere Noemi Bocchi ma incappa in un epic fail che sta facendo il giro del web. Nelle scorse Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di lunedì 29 agosto 2022) Va per offendereBocchi ma incappa in un epic fail che sta facendo il giro del web. Nelle scorse Perizona Magazine.

saggiadecisione : @4everAnnina Ma… ha scritto a Noemi la cantante lamentandosi per #Totti?!? ?????? L’ha confusa con l’altra. ?????? Io non ci posso credere…!!! ?????? - infoitcultura : Noemi la cantante scambiata per la fidanzata di Totti - infoitcultura : Noemi scambiata per la fidanzata di Totti. La cantante risponde - infoitcultura : Noemi la cantante scambiata per la fidanzata di Totti - infoitcultura : 'Sei una pu...'. La cantante Noemi messa in mezzo per il divorzio tra Totti e Ilary -