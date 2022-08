La campagna elettorale è nel pieno e ogni giorno qualcuno sfodera quella che pensa essere l’arma vincente per le imminenti elezioni politiche del 25 settembre (Di lunedì 29 agosto 2022) . X Abolire i voli dei jet privati Questa volta l’asso lo ha calato l’Alleanza Verdi Sinistra chiedendo l’abolizione dei voli dei jet privati per contenere le emissioni di gas serra. Leggi anche › Voli a emissioni zero? Le sfide per il futuro e quello che possiamo fare oggi C’è chi pensa non serva a ... Leggi su iodonna (Di lunedì 29 agosto 2022) . X Abolire i voli dei jet privati Questa volta l’asso lo ha calato l’Alleanza Verdi Sinistra chiedendo l’abolizione dei voli dei jet privati per contenere le emissioni di gas serra. Leggi anche › Voli a emissioni zero? Le sfide per il futuro e quello che possiamo fare oggi C’è chinon serva a ...

CarloCalenda : Bene, e ora accelerare. Casa per casa. Persona per persona. Possiamo essere la grande sorpresa di questa campagna e… - gparagone : Sarà una campagna elettorale all’insegna dell’#IoNonDimentico. #ItalExit non dimentica che cosa ci è stato fatto. - davidefaraone : Solo due giorni proposta fatta da Calenda e lui declina sfottendo con una frase idiota del tipo: “sa che perde e vu… - GiacumboRomeo : RT @baffi_francesco: La campagna elettorale più schifosa a cui io abbia mai assistito. Un esempio? Salvini che accusa la professoressa Forn… - Pinco_Pallinaxx : RT @freedomclubtk: Altre 2 settimane di campagna elettorale e i virologi in quota PD vi diranno che non c'era il lockdown, eravate voi a no… -