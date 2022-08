Kyrgios, tennista con un passato da vittima di bullismo (Di lunedì 29 agosto 2022) Nick Kyrgios è una delle personalità di spicco del tennis contemporaneo, dopo essere diventato campione slam in doppio all’Australian Open ed aver raggiunto la finale a Wimbledon. Se a marzo, dunque, era fuori la top100 mondiale, ad agosto è testa di serie in uno slam. Senza contare che con i punti non conteggiati della finale a Wimbledon si sarebbe avvicinato alla top10. Questo è il frutto di un equilibrio ritrovato, tanto dentro quanto fuori dal campo. Un equilibrio che nel corso della sua vita Kyrgios non sempre ha avuto, come si evince dal racconto che lui stesso ha fatto della propria infanzia contaminata da razzismo e bullismo. Prima dell’inizio dell’ultimo slam dell’anno, infatti, Kyrgios ha voluto raccontare uno scorcio molto intimo della sua vita. “Quando ero giovane, ero un ragazzino sovrappeso“, ha ... Leggi su zon (Di lunedì 29 agosto 2022) Nickè una delle personalità di spicco del tennis contemporaneo, dopo essere diventato campione slam in doppio all’Australian Open ed aver raggiunto la finale a Wimbledon. Se a marzo, dunque, era fuori la top100 mondiale, ad agosto è testa di serie in uno slam. Senza contare che con i punti non conteggiati della finale a Wimbledon si sarebbe avvicinato alla top10. Questo è il frutto di un equilibrio ritrovato, tanto dentro quanto fuori dal campo. Un equilibrio che nel corso della sua vitanon sempre ha avuto, come si evince dal racconto che lui stesso ha fatto della propria infanzia contaminata da razzismo e. Prima dell’inizio dell’ultimo slam dell’anno, infatti,ha voluto raccontare uno scorcio molto intimo della sua vita. “Quando ero giovane, ero un ragazzino sovrappeso“, ha ...

ParliamoDiNews : si mette male per nick kyrgios - il tennista australiano dovra` presentarsi davanti a un tribunale.. - Sport #mette… - _DAGOSPIA_ : SI METTE MALE PER NICK KYRGIOS - IL TENNISTA AUSTRALIANO DOVRA' PRESENTARSI DAVANTI A UN TRIBUNALE.. - TennisWorldit : Nick Kyrgios ancora in guai legali: nuova denuncia per l'australiano: Il tennista australiano finisce nuovamente al… - theshieldofspo1 : Il tennista australiano dovrà attendere per una decisione sul suo conto. #TSOS #NickKyrgios #Kyrgios #ATP #Tennis - TennisWorldit : Nick Kyrgios non ha dubbi: ecco chi vincerà gli US Open secondo l'australiano: Il tennista australiano sarà uno dei… -