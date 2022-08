Kate Moss lancia il suo beauty & wellness brand: farà concorrenza a Gwyneth Paltrow? (Di lunedì 29 agosto 2022) Kate Moss è la new entry nel business beauty & wellness (Ansa) 1 settembre 2022, una data da segnare in agenda. Perché sancisce il ritorno sulla scena della top delle top: Kate Moss. Dimenticate le passerelle, archiviate anche cover e red carpet, la stella della moda, a 48 anni, torna in una veste nuova: imprenditrice del benessere. Il 1 settembre, infatti, Kate Moss lancerà il suo brand di wellness, CosMoss, che prende il suo nome proprio dalla sua ideatrice. E che ha già incuriosito milioni di follower. Perché l’ex top model non ha intenzione di lanciare un classico brand beauty, ma un intero mondo dedicato al benessere. Colleghe avvisate, ... Leggi su amica (Di lunedì 29 agosto 2022)è la new entry nel business(Ansa) 1 settembre 2022, una data da segnare in agenda. Perché sancisce il ritorno sulla scena della top delle top:. Dimenticate le passerelle, archiviate anche cover e red carpet, la stella della moda, a 48 anni, torna in una veste nuova: imprenditrice del benessere. Il 1 settembre, infatti,lancerà il suodi, Cos, che prende il suo nome proprio dalla sua ideatrice. E che ha già incuriosito milioni di follower. Perché l’ex top model non ha intenzione dire un classico, ma un intero mondo dedicato al benessere. Colleghe avvisate, ...

