Juventus-Spezia, le probabili formazioni e dove vederla in TV (Di lunedì 29 agosto 2022) Continua il tour de force della Serie A 2022-23, con il calendario contingentato causa Mondiali. Nel massimo campionato, è già... Leggi su calciomercato (Di lunedì 29 agosto 2022) Continua il tour de force della Serie A 2022-23, con il calendario contingentato causa Mondiali. Nel massimo campionato, è già...

Aurix957 : Spezia Juventus 2021 Questa era la formazione . Ricordo che la stavamo per perdere ma Chiesa tirò fuori dal cilind… - ZonaBianconeri : RT @BianconeraNews: Può scoccare l'ora di #Gatti per la gara tra #Juventus e #Spezia: lo richiereste? ?? - BianconeraNews : Può scoccare l'ora di #Gatti per la gara tra #Juventus e #Spezia: lo richiereste? ?? - Luxgraph : Serie A, gli arbitri della quarta giornata: Juve-Spezia a Colombo - cassapronostici : Pronostico Juventus – Spezia: “Vecchia Signora” padrona del pronostico -