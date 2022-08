Juventus, Milik si presenta: «Momento speciale della mia vita, voglio fare tanti gol» (Di lunedì 29 agosto 2022) Il neo attaccante della Juventus Milik si è presentato in conferenza stampa Il neo attaccante della Juventus Arek Milik, dopo l’esordio in bianconero contro la Roma, si è presentato in conferenza stampa. ARRIVARE ALLA JUVE A 28 ANNI – «Questo è un Momento speciale della mia vita. Era sempre il mio obiettivo giocare in un grande club, questo è uno dei più grandi al mondo. Questo era il mio obiettivo, ora che sono arrivato voglio giocare, fare tanti gol ed essere felice». GIOCARE CON VLAHOVIC – «Ho fatto due/tre allenamenti con la squadra. Anche ora non ci sarà tanto tempo per allenarsi. Si può giocare con due punte, lo facevo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 agosto 2022) Il neo attaccantesi èto in conferenza stampa Il neo attaccanteArek, dopo l’esordio in bianconero contro la Roma, si èto in conferenza stampa. ARRIVARE ALLA JUVE A 28 ANNI – «Questo è unmia. Era sempre il mio obiettivo giocare in un grande club, questo è uno dei più grandi al mondo. Questo era il mio obiettivo, ora che sono arrivatogiocare,gol ed essere felice». GIOCARE CON VLAHOVIC – «Ho fatto due/tre allenamenti con la squadra. Anche ora non ci sarà tanto tempo per allenarsi. Si può giocare con due punte, lo facevo ...

