Juventus | Milik | “Momento speciale | voglio giocare Io e Vlahovic insieme? Ho giocato con Lewandowski”

Leggi su sportface

(Di lunedì 29 agosto 2022) Arkadiuszsi è presentato ufficialmente in conferenza stampa come un nuovore della. L’attaccante polacco, proveniente in prestito dal Marsiglia, non nasconde la propria soddisfazione: “E’ unper me, arrivo ain uno dei club più importanti del mondo, è sempre stato un mio obiettivo. Adessoe segnare tanti gol – spiega – Rispetto a quando sono andato via il livello della Serie A è ancora più alto, con tante squadre che lottano per le prime posizioni.” A chi gli domanda se sia possibile per luicondice la sua: “So di potera un’altra punta, è successo spesso in ...