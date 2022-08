Juventus, infortunio Di Maria: l’argentino corre verso il recupero. Le ultime (Di lunedì 29 agosto 2022) In casa Juventus si può sorridere per quanto riguarda il recupero dall’infortunio di Di Maria: le ultime Secondo quanto riportato da Sky Sport, in casa Juventus procede nel migliore dei modi il recupero di Angel Di Maria, ai box per infortunio dal match d’esordio contro il Sassuolo. L’obiettivo del Fideo è quello di essere in buone condizioni per il debutto in Champions League del 6 settembre contro il PSG, ma potrebbe rientrare già tra i convocati per la sfida di sabato a Firenze con la Fiorentina. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 agosto 2022) In casasi può sorridere per quanto riguarda ildall’di Di: leSecondo quanto riportato da Sky Sport, in casaprocede nel migliore dei modi ildi Angel Di, ai box perdal match d’esordio contro il Sassuolo. L’obiettivo del Fideo è quello di essere in buone condizioni per il debutto in Champions League del 6 settembre contro il PSG, ma potrebbe rientrare già tra i convocati per la sfida di sabato a Firenze con la Fiorentina. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

