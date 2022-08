Juventus, Fabian Ruiz al PSG avvicina l’arrivo di Paredes in bianconero (Di lunedì 29 agosto 2022) Arrivano importanti notizie da Napoli sul fronte Fabian Ruiz, sempre più vicino al PSG per 22 milioni di euro. Questa sera infatti la trattativa sembra aver avuto un’accelerata importante e la chiusura pare essere davvero imminente. La Juventus osserva molto da vicino l’evolversi della trattativa, perchè l’approdo del centrocampista spagnolo in Francia sbloccherebbe la trattativa per Leandro Paredes. I parigini infatti hanno sempre specificato che senza un sostituito Paredes non si sarebbe mosso dal club e per questo Fabian Ruiz potrebbe essere proprio il calciatore a centrocampo che il PSG desidera per liberare l’argentino. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) Arrivano importanti notizie da Napoli sul fronte, sempre più vicino al PSG per 22 milioni di euro. Questa sera infatti la trattativa sembra aver avuto un’accelerata importante e la chiusura pare essere davvero imminente. Laosserva molto da vicino l’evolversi della trattativa, perchè l’approdo del centrocampista spagnolo in Francia sbloccherebbe la trattativa per Leandro. I parigini infatti hanno sempre specificato che senza un sostituitonon si sarebbe mosso dal club e per questopotrebbe essere proprio il calciatore a centrocampo che il PSG desidera per liberare l’argentino. SportFace.

