Juventus, centrocampista rinnova e si toglie dal mercato? Allegri al settimo cielo (Di lunedì 29 agosto 2022) Un mercato che si sta per concludere; la Juventus, come ultimo regalo ad Allegri, è pronta a rinnovare un centrocampista. L'anno scorso uno dei problemi principali della Juventus è stato, senza ombra di dubbio, il centrocampo; tra prestazioni non all'altezza e una serie di problemi fisici, Allegri ha dovuto fare i conti con un reparto non al massimo della forma. Ecco perché, in questa sessione di mercato, la società bianconera è voluta intervenire con un giocatore di assoluta qualità. Si tratta, ovviamente, di Pogba che porta forza fisica, qualità tecniche e la capacità di regalare bonus importanti a livello di gol e assist. In questi ultimi giorni, però, è possibile che la società faccia firmare il rinnovo ad un altro centrocampista;

