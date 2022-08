Juventus, bianconeri al lavoro verso lo Spezia. Di Maria e Bonucci parzialmente in gruppo (Di lunedì 29 agosto 2022) Buone notizie per Massimiliano Allegri e per la Juventus, che è tornata ad allenarsi in vista del match in programma mercoledì sera allo Stadium contro lo Spezia nel turno infrasettimanale di campionato. Tra i bianconeri infatti sono tornati a lavorare parzialmente in gruppo Angel Di Maria e Leonardo Bonucci. Con loro anche Nicolò Fagioli, che sembra destinato a partire in prestito nelle ultime ore di mercato. Prosegue quindi secondo i piani il recupero dell’argentino e del difensore. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) Buone notizie per Massimiliano Allegri e per la, che è tornata ad allenarsi in vista del match in programma mercoledì sera allo Stadium contro lonel turno infrasettimanale di campionato. Tra iinfatti sono tornati a lavorareinAngel Die Leonardo. Con loro anche Nicolò Fagioli, che sembra destinato a partire in prestito nelle ultime ore di mercato. Prosegue quindi secondo i piani il recupero dell’argentino e del difensore. SportFace.

