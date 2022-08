Juve vera soltanto per Pogba e Di Maria (Di lunedì 29 agosto 2022) Tutti gli uomini di Max . L'abbiamo detto (e ripeterlo non è sbagliato): la Juventus deve fare meglio anche con le assenze e il primo tempo con la Roma è un punto di partenza. Pure il secondo, se ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 29 agosto 2022) Tutti gli uomini di Max . L'abbiamo detto (e ripeterlo non è sbagliato): lantus deve fare meglio anche con le assenze e il primo tempo con la Roma è un punto di partenza. Pure il secondo, se ...

angelomangiante : Partita vera, tosta, lottata fino all'ultimo secondo. Vis agonistica senza risparmiarsi colpi. Migliori in campo pe… - sportli26181512 : Juve vera soltanto per Pogba e Di Maria - giokar1323 : @KarlOne71 La vera Juve torna a gennaio con Chiesa - AranciaSacco : @NicoSchira Nicolò, è vera la voce che sta circolando sul fatto che la juve, se non dovesse arrivare paredes, prove… - ZonaBianconeri : RT @Aurix957: Comunque tutte hanno giocato con i titolari tranne la Roma ma ha perso Zaniolo da 1 partita e la Juve ha visto mezz'ora Di Ma… -