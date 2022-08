Juve Paredes, oggi la giornata decisiva: c’è ottimismo (Di lunedì 29 agosto 2022) oggi potrebbe essere la giornata per Paredes alla Juve, i bianconeri sono fiduciosi di poter chiudere col Psg oggi potrebbe essere la giornata per Paredes alla Juve, i bianconeri sono fiduciosi di poter chiudere col Psg. Secondo quanto riportato da Tuttosport mancherebbero gli ultimi dettagli da limare per chiudere e arrivare al sì di tutte le parti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 agosto 2022)potrebbe essere laperalla, i bianconeri sono fiduciosi di poter chiudere col Psgpotrebbe essere laperalla, i bianconeri sono fiduciosi di poter chiudere col Psg. Secondo quanto riportato da Tuttosport mancherebbero gli ultimi dettagli da limare per chiudere e arrivare al sì di tutte le parti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

MarcoGuidi13 : Oggi sarà il giorno decisivo per #Paredes alla #Juve. Tutte le parti vogliono chiudere, ma manca ancora l’accordo s… - AlfredoPedulla : #Paredes-#Juve ? dopo oltre tre mesi di rincorsa, primo e unico obiettivo per il centrocampo bianconero - _Morik92_ : Contatti positivi #Juve-#Psg per #Paredes. Si va verso la chiusura dell'affare, previsti possibili sviluppi già in… - CalcioNews24 : #Paredes oggi la giornata decisiva ?? - ilpodsport : #Calciomercato Calciomercato Juve, Paredes e terzino in vista #ilpodsport -