Juve, il punto sugli infortuni di Di Maria, Bonucci e Fagioli (Di lunedì 29 agosto 2022) Juve, il punto sugli infortuni: Bonucci, Di Maria e Fagioli hanno lavorato parzialmente con il gruppo nell’ultima sessione Prosegue in casa Juve il recupero dei molti infortunati. In particolare Leonardo Bonucci, Angel Di Maria e Nicolò Fagioli, vicini al rientro che oggi si sono allenati in parte con il gruppo. Di seguito il comunicato del club. «La squadra si è ritrovata al JTC al mattino: esercitazioni tattiche di squadra per la fase difensiva prima e per la fase di costruzione della manovra poi, con, a concludere, esercitazioni tecniche di reparto per la finalizzazione sui cross. Hanno lavorato parzialmente con il gruppo Leonardo Bonucci, Nicolò Fagioli ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 agosto 2022), il, Dihanno lavorato parzialmente con il gruppo nell’ultima sessione Prosegue in casail recupero dei molti infortunati. In particolare Leonardo, Angel Die Nicolò, vicini al rientro che oggi si sono allenati in parte con il gruppo. Di seguito il comunicato del club. «La squadra si è ritrovata al JTC al mattino: esercitazioni tattiche di squadra per la fase difensiva prima e per la fase di costruzione della manovra poi, con, a concludere, esercitazioni tecniche di reparto per la finalizzazione sui cross. Hanno lavorato parzialmente con il gruppo Leonardo, Nicolò...

