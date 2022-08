Juve, il mercato non è finito: fumata bianca in arrivo per Paredes, occhio alle uscite | Primapagina (Di lunedì 29 agosto 2022) 2022-08-28 23:50:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: A quattro giorni dalla fine del mercato, la Juventus è ancora a lavoro per sistemare la rosa sia in entrata che in uscita. Dopo l’arrivo di Milik, il club bianconero si è concentrato su Leandro Paredes, obiettivo primario per il centrocampo da ormai settimane. L’accordo con il giocatore c’è da tempo mentre mancavano ancora alcuni dettagli da risolvere con il Psg. Non sulla valutazione del cartellino (15 milioni) ma sulla formula dell’operazione, con i parigini che inizialmente chiedevano l’obbligo di riscatto mentre a Torino puntavano sul prestito con diritto. Alla fine l’operazione si farà e già nella giornata di domani potrebbe arrivare la fumata ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 29 agosto 2022) 2022-08-28 23:50:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calcio.com: A quattro giorni dalla fine del, lantus è ancora a lavoro per sistemare la rosa sia in entrata che in uscita. Dopo l’di Milik, il club bianconero si è concentrato su Leandro, obiettivo primario per il centrocampo da ormai settimane. L’accordo con il giocatore c’è da tempo mentre mancavano ancora alcuni dettagli da risolvere con il Psg. Non sulla valutazione del cartellino (15 milioni) ma sulla formula dell’operazione, con i parigini che inizialmente chiedevano l’obbligo di riscatto mentre a Torino puntavano sul prestito con diritto. Alla fine l’operazione si farà e già nella giornata di domani potrebbe arrivare la...

