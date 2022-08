John Legend pubblica il video del nuovo singolo All She Wanna Do (Di lunedì 29 agosto 2022) che anticipa il suo nuovo album È già disponibile il videoclip ufficiale di All She Wanna Do, l’ultimo singolo di John Legend, artista multiplatino vincitore di 12 Grammy Award, feat. Saweetie. Il singolo anticipa il nuovo progetto discografico in arrivo il 9 settembre, Legend, ottavo album dell’artista, ed è già in Airplay chart tra le canzoni più suonate in radio in Italia. Il video – diretto da Christian Breslauer – presenta un gruppo di ballerini che pensano di essere a un casting fino a quando Legend e Saweetie li sorprendono sul set per rivelare che l’audizione è in realtà il video musicale ufficiale della canzone. Definito un “sexy dancefloor banger” da Uproxx e un “roller ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 29 agosto 2022) che anticipa il suoalbum È già disponibile ilclip ufficiale di All SheDo, l’ultimodi, artista multiplatino vincitore di 12 Grammy Award, feat. Saweetie. Ilanticipa ilprogetto discografico in arrivo il 9 settembre,, ottavo album dell’artista, ed è già in Airplay chart tra le canzoni più suonate in radio in Italia. Il– diretto da Christian Breslauer – presenta un gruppo di ballerini che pensano di essere a un casting fino a quandoe Saweetie li sorprendono sul set per rivelare che l’audizione è in realtà ilmusicale ufficiale della canzone. Definito un “sexy dancefloor banger” da Uproxx e un “roller ...

