Jessica Selassiè | Lato B pazzesco e lui commenta così “Me sento male” (Di lunedì 29 agosto 2022) La Princess Jessica Selassiè si gode vacanze a 5 stelle ed esibisce un Lato B da urlo: epica la reazione dei fan. Jessica Selassiè (fonte instagram)La timida e deliziosa Jessica Selassè è sbocciata durante il suo percorso al “GF Vip”, esperienza che l’ha infine coronata come vincitrice del format. Entrata in concerto con le sorelle Lulù e Clarissa, la Princess di origine etiope ha incantato gli spettatori per le sue doti empatiche e autoironiche. Nonostante la storia con l’enologo Barù non sia mai decollata definitivamente, il fandom #jerù è più attivo e appassionato che mai. Il food influencer ha da poco inaugurato il suo ristorante milanese “Braci”, e Jessica ha presenziato ad alcune serate inaugurali del locale, comparendo inoltre al matrimonio di Davide Silvestri ... Leggi su specialmag (Di lunedì 29 agosto 2022) La Princesssi gode vacanze a 5 stelle ed esibisce unB da urlo: epica la reazione dei fan.(fonte instagram)La timida e deliziosaSelassè è sbocciata durante il suo percorso al “GF Vip”, esperienza che l’ha infine coronata come vincitrice del format. Entrata in concerto con le sorelle Lulù e Clarissa, la Princess di origine etiope ha incantato gli spettatori per le sue doti empatiche e autoironiche. Nonostante la storia con l’enologo Barù non sia mai decollata definitivamente, il fandom #jerù è più attivo e appassionato che mai. Il food influencer ha da poco inaugurato il suo ristorante milanese “Braci”, eha presenziato ad alcune serate inaugurali del locale, comparendo inoltre al matrimonio di Davide Silvestri ...

SteppyGio : RT @SimonaSodano3: #Jessica Selassié si mostra in bikini e infiamma il web! Vai al sito ?? - SimonaSodano3 : RT @SimonaSodano3: #Jessica Selassié si mostra in bikini e infiamma il web! Vai al sito ?? - fainformazione : Jessica Selassié si mostra in bikini e infiamma il web! Jessica Selassié mostra il fisico in bikini e conquista… - fainfocultura : Jessica Selassié si mostra in bikini e infiamma il web! Jessica Selassié mostra il fisico in bikini e conquista… - SimonaSodano3 : #Jessica Selassié si mostra in bikini e infiamma il web! Vai al sito ?? -

Gf Vip, l'ex concorrente ha una mamma stupenda: ecco alcune sue ... facciamo un passo indietro! Esattamente a qualche mese fa, quando è andata in scena la sesta edizione del GF Vip, conclusasi a metà marzo, con la vittoria della principessa Jessica Selassié. Oggi ... Edoardo Donnarumma e Charlie Gnocchi al Grande Fratello Vip 7/ Due canzoni svelano... ... invece, era stato accostato al reality show durante la sesta edizione che è stata poi vinta da Jessica Selassiè. Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri felici insieme/ Lei pubblica una foto inedita... ... Roccarainola.net ... facciamo un passo indietro! Esattamente a qualche mese fa, quando è andata in scena la sesta edizione del GF Vip, conclusasi a metà marzo, con la vittoria della principessaSelassié. Oggi ...... invece, era stato accostato al reality show durante la sesta edizione che è stata poi vinta da. Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri felici insieme/ Lei pubblica una foto inedita... ... Jessica Selassiè senza vergogna, da scandalo con un gesto scabroso [VIDEO]