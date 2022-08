Jennifer Lopez, rubato il video privato con la dedica a Ben Affleck: “Preso senza consenso e venduto per denaro” (Di lunedì 29 agosto 2022) Jennifer Lopez è infuriata. Nelle scorse ore, è stato diffuso sul web un video in cui la star canta un brano inedito al proprio matrimonio, dedicandolo al marito Ben Affleck. “All night I can feel the passion in your eyes, I’m still in love with you, you know I can’t get enough” (“Per tutta la notte posso sentire la passione nei tuoi occhi, sono ancora innamorata di te, sai che non ne ho mai abbastanza”), alcuni dei versi intonati da JLo, accompagnata da un gruppo di ballerini, mentre il consorte la guarda sorridente. I due, però, avevano chiesto che il video rimanesse privato e la star ha denunciato: “Furto per denaro”. La clip è stata poi ripresa dal sito americano TMZ ed è subito diventata virale sui social. La cantante non ha digerito l’accaduto e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022)è infuriata. Nelle scorse ore, è stato diffuso sul web unin cui la star canta un brano inedito al proprio matrimonio,ndolo al marito Ben. “All night I can feel the passion in your eyes, I’m still in love with you, you know I can’t get enough” (“Per tutta la notte posso sentire la passione nei tuoi occhi, sono ancora innamorata di te, sai che non ne ho mai abbastanza”), alcuni dei versi intonati da JLo, accompagnata da un gruppo di ballerini, mentre il consorte la guarda sorridente. I due, però, avevano chiesto che ilrimanessee la star ha denunciato: “Furto per”. La clip è stata poi ripresa dal sito americano TMZ ed è subito diventata virale sui social. La cantante non ha digerito l’accaduto e ...

