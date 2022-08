James Bond | il prossimo 007 potrebbe essere Tom Holland?

(Di lunedì 29 agosto 2022) Chi sarà il? Sono parecchi i possibili nomi, soprattutto perché la produttrice, secondo quanto riportano le fonti, Barbara Broccoli sarebbe alla ricerca di un attore giovane per il nuovo 007.: chi sarà il007? Secondo alcune fonti si è di nuovo alla ricerca del papabile. Chi potrà prendere il posto dopo Daniel Craig. Solitamente il vero 007 deve avere un paio di requisiti ben precisi, come data di nascita e la nazionalità britannica. I papabili nomi sono ben 5 e noi facciamo il tifo per due nomi in particolare: il primo è Tom. La sua nazionalità britannica e il suoforse l’attore più richiesto di Hollywood e co, forse lo ...

Everyeye Cinema

Daniel Craig (che ha detto addio a) interpreta il giornalista Mikael Blomkvist, mentre Rooney Mara (che sarà Elizabeth Taylor in un film) è Lisbeth Salander, hacker e investigatrice. ...Questa era il tema dell'ultimo film con Pierce Brosnan nella parte die Halle Berry comegirl. "needs to go techno", disse all'epoca la popstar. 6 "Moi Lolita" Alizée ... Chi sarà il prossimo James Bond 5 attori giovani perfetti per la parte di 007 Ecco 5 giovani attori che potrebbero corrispondere al profilo che, secondo i rapporti, interesserebbe a Barbara Broccoli per il nuovo James Bond.Una mappa interattiva dell’Europa che mostra le location dei film e delle serie più popolari. L'ha stilata Omio ...