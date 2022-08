Italmopa | “L’andamento dei mercati energetici rende improcrastinabile una legislazione di emergenza”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 29 agosto 2022) ROMA – L’esplosione dei costiormai improrogabile un forte e immediato intervento da parte dell’attuale Esecutivo, da inquadrare in unadi, in grado di dare risposte di sicura efficacia ad una situazione ormai divenuta drammatica. Cosi– Associazione Industriali Mugnai d’Italia (Federalimentare – Confindustria) in merito all’inevitabile terremoto che si profila chiaramente, fin da ora, nel prossimo autunno, laddove la violenta impennata dei prezzi dell’energia, registrata nel corso degli ultimi mesi ma recentemente intensificatisi, non fosse oggetto di misure straordinarie in grado di attenuarne il futuro impatto sotto il profilo produttivo, economico e sociale. “Auspichiamo e chiediamo una collaborazione tra tutte le forze politiche per mettere in atto, ...