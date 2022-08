Italiano Motocross: Pancar è Campione! (Di lunedì 29 agosto 2022) Jan Pancar è il primo Campione Italiano Prestige del 2022 , il pilota privato con la sua KTM a Fermo conquista un'altra doppietta che gli vale la certezza matematica di vincere il titolo della MX2 ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 29 agosto 2022) Janè il primo CampionePrestige del 2022 , il pilota privato con la sua KTM a Fermo conquista un'altra doppietta che gli vale la certezza matematica di vincere il titolo della MX2 ...

Italiano Motocross: Pancar è Campione! Jan Pancar è il primo Campione Italiano Prestige del 2022 , il pilota privato con la sua KTM a Fermo conquista un'altra doppietta che gli vale la certezza matematica di vincere il titolo della MX2 prima di disputare l'ultima gara ... Motocross, Talucci prosegue la scalata al titolo di campionessa italiana Prosegue senza sosta la scalata al titolo di campionessa italiana 125 2 tempi della teatina Emanuela Talucci. Il 27 e 28 agosto si è svolta la quarta gara di campionato italiano femminile di motocross nel crossodromo di Monterosato di Fermo. Un altro successo per la pilota teatina del Team Pardi, che vince ancora nella categoria 125 2 tempi distaccando così di oltre ... MXBars.net Six Days: la giovane Italia parte forte. E nel World Trophy azzurri secondi solo alla Spagna Scattata a Le Puy-en-Velay (Francia) la 96 edizione dell'Isde. Spagna in testa nel World Trophy, ma Italia, Regno Unito e Stati Uniti inseguono. Sorprese nel Junior Trophy, tre ritiri e Italia prima ... Lo sloveno in crescita dall'inizio della stagione ha concretizzato la conquista del titolo tricolore con una gara di anticipo ...