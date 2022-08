Italia-Turchia oggi, orario Mondiali volley 2022: dove vederla in tv, programma, streaming (Di lunedì 29 agosto 2022) Dopo l’esordio vincente contro il Canada, il Campionato del Mondo dell’Italia continua oggi, lunedì 29 agosto, con il match contro la Turchia. Il palcoscenico è sempre quello dell’Arena Stozice di Lubiana, il fischio d’inizio è previsto alle 21.15. L’incontro con gli anatolici sembra già fondamentale per decidere la leadership del Girone E. La squadra allenata da Fefè De Giorgi appare decisamente favorita ma, come visto già nel terzo set contro i nordamericani, sarà importante non distrarsi o sottovalutare gli avversari. La Turchia ha battuto agevolmente la Cina nel match d’esordio con un Adis Lagumdzija in grande spolvero. L’opposto, conoscenza del nostro campionato, sarà di certo l’uomo da tenere d’occhio anche per Simone Giannelli e compagni. Di seguito il programma completo di ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 agosto 2022) Dopo l’esordio vincente contro il Canada, il Campionato del Mondo dell’continua, lunedì 29 agosto, con il match contro la. Il palcoscenico è sempre quello dell’Arena Stozice di Lubiana, il fischio d’inizio è previsto alle 21.15. L’incontro con gli anatolici sembra già fondamentale per decidere la leadership del Girone E. La squadra allenata da Fefè De Giorgi appare decisamente favorita ma, come visto già nel terzo set contro i nordamericani, sarà importante non distrarsi o sottovalutare gli avversari. Laha battuto agevolmente la Cina nel match d’esordio con un Adis Lagumdzija in grande spolvero. L’opposto, conoscenza del nostro campionato, sarà di certo l’uomo da tenere d’occhio anche per Simone Giannelli e compagni. Di seguito ilcompleto di ...

mans_martha : RT @AntonellaGigl18: Degli outfit visti tra ieri e oggi tra Italia e Turchia..promuovo solo loro a pieni voti..anche lui senza giacca e lei… - MenegazziMarina : RT @itsmeback_: In Turchia, nelle città turistiche ci sono più russi che turchi. Mentre l'economia italiana crolla, in Turchia si fiuta l'a… - CedroneBruno : RT @itsmeback_: In Turchia, nelle città turistiche ci sono più russi che turchi. Mentre l'economia italiana crolla, in Turchia si fiuta l'a… - placidopollicin : RT @itsmeback_: In Turchia, nelle città turistiche ci sono più russi che turchi. Mentre l'economia italiana crolla, in Turchia si fiuta l'a… - giandomenic45 : RT @itsmeback_: In Turchia, nelle città turistiche ci sono più russi che turchi. Mentre l'economia italiana crolla, in Turchia si fiuta l'a… -