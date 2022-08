Italia-Slovacchia oggi, Europei pallanuoto 2022: orario, canale tv, programma, streaming (Di lunedì 29 agosto 2022) Comincia quest’oggi a Spalato il cammino del Settebello ai Campionati Europei di pallanuoto 2022, in programma fino al 10 settembre. Gli Azzurri, reduci dalla medaglia d’argento mondiale, saranno di scena alle ore 15.30 contro la Slovacchia per il match d’esordio nella rassegna continentale. Un impegno sulla carta agevole per l’Italia, che dovrebbe giocarsi il primo posto nel girone A (che garantisce la qualificazione diretta ai quarti) con il Montenegro. L’obiettivo odierno della squadra tricolore sarà dunque quello di vincere con uno scarto molto ampio, per cercare di costruire una differenza reti migliore rispetto alla selezione balcanica. Il Bel Paese vuole tornare sul podio agli Europei dopo otto anni dal bronzo di Budapest 2014, mentre l’ultimo ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 agosto 2022) Comincia quest’a Spalato il cammino del Settebello ai Campionatidi, infino al 10 settembre. Gli Azzurri, reduci dalla medaglia d’argento mondiale, saranno di scena alle ore 15.30 contro laper il match d’esordio nella rassegna continentale. Un impegno sulla carta agevole per l’, che dovrebbe giocarsi il primo posto nel girone A (che garantisce la qualificazione diretta ai quarti) con il Montenegro. L’obiettivo odierno della squadra tricolore sarà dunque quello di vincere con uno scarto molto ampio, per cercare di costruire una differenza reti migliore rispetto alla selezione balcanica. Il Bel Paese vuole tornare sul podio aglidopo otto anni dal bronzo di Budapest 2014, mentre l’ultimo ...

