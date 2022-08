Italia femminile, Bertolini: «Ripartiamo con entusiasmo» (Di lunedì 29 agosto 2022) Le parole della ct dell’Italia femminile: «Smaltita la delusione, Ripartiamo con la fiducia in tutte noi di mostrare chi siamo veramente» Il commissario tecnico dell’Italia femminile, Milena Bertolini, ha parlato dal centro federale di Coverciano in vista dei prossimi appuntamenti contro Moldova e Romania valide per la qualificazione al mondiale. Di seguito le sue parole. «In questo periodo ho cercato di smaltire la delusione personale, dello staff, delle ragazze e del movimento per non aver fatto l’Europeo che ci aspettavamo. Ora siamo qui, si riparte, abbiamo tanta voglia e tanto entusiasmo. Ripartiamo con la fiducia in tutte noi per far vedere che non siamo quelle dell’Europeo ma quelle del percorso che ha portato all’Europeo. Alle ragazze ho ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 agosto 2022) Le parole della ct dell’: «Smaltita la delusione,con la fiducia in tutte noi di mostrare chi siamo veramente» Il commissario tecnico dell’, Milena, ha parlato dal centro federale di Coverciano in vista dei prossimi appuntamenti contro Moldova e Romania valide per la qualificazione al mondiale. Di seguito le sue parole. «In questo periodo ho cercato di smaltire la delusione personale, dello staff, delle ragazze e del movimento per non aver fatto l’Europeo che ci aspettavamo. Ora siamo qui, si riparte, abbiamo tanta voglia e tantocon la fiducia in tutte noi per far vedere che non siamo quelle dell’Europeo ma quelle del percorso che ha portato all’Europeo. Alle ragazze ho ...

