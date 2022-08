Italia-Cina volley, quando la prossima partita degli azzurri ai Mondiali: data, orario, programma, tv (Di lunedì 29 agosto 2022) Il torneo dei Mondiali 2022 di volley maschile proseguirà per l’Italia mercoledì 31 agosto: nella prima fase, dopo l’odierna sfida contro la Turchia, gli azzurri incontreranno, sempre alle ore 21.15, la Cina, nel match valido per la terza ed ultima giornata della fase a gironi. La diretta tv di Italia-Cina sarà fruibile su Rai 2, Sky Sport Arena, Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Sky Go, Now, volleyballworld.tv. OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale di tutte le sfide degli azzurri. Di seguito il programma di Italia-Cina: programma Italia-Cina Mondiali ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 agosto 2022) Il torneo dei2022 dimaschile proseguirà per l’mercoledì 31 agosto: nella prima fase, dopo l’odierna sfida contro la Turchia, gliincontreranno, sempre alle ore 21.15, la, nel match valido per la terza ed ultima giornata della fase a gironi. La diretta tv disarà fruibile su Rai 2, Sky Sport Arena, Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Sky Go, Now,ballworld.tv. OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale di tutte le sfide. Di seguito ildi...

