Italbasket, Pozzecco convoca Tessitori in vista degli Europei: "Se lo è guadagnato sul campo"

Il commissario tecnico dell'Italbasket, Gianmarco Pozzecco, in vista dell'imminente inizio degli Europei 2022, ha deciso di richiamare in Nazionale Amedeo Tessitori, complice anche l'infortunio di Danilo Gallinari. Il giocatore della Reyer Venezia da domani sarà a disposizione dello staff tecnico, come annunciato da Pozzecco: "Tex si è guadagnato sul campo, come giocatore e come uomo, di essere il tredicesimo azzurro. Scherzando, si può dire che suo malgrado dovrà vivere con noi questa avventura". Sull'infortunio di Gallinari: "Quello che gli è successo, è accaduto anche a me svariate volte. Posso capire il suo stato d'animo perché per motivi simili ho dovuto saltare Europei e Mondiali".

