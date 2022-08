fanpage : Dopo aver fissato la coreografia il tifoso è saltato in terra ma la fede è rimasta incastrata alla rete che separa… - occhio_notizie : L’incidente è avvenuto prima della partita disputata in casa dell’Ischia Calcio - ANSACampania : Ischia, tifoso perde un dito allo stadio prima del derby - teleischia : ANTEPRIMA DERBY ISCHIA-FORIO. TIFOSO “PERDE” UN DITO, TRASPORTATO IN OSPEDALE - gadmeischia : Il derby di Coppa Italia Dilettanti, tra Ischia e Real Forio inizia con una nota triste. Un tifoso del Forio mentre… -

...a tinte forti oggi pomeriggio in occasione del derby di calcio trae Real Forio (valido per la Coppa Italia di Eccellenza Dilettanti) disputato allo stadio Mazzella diPorto: un...... quella nella vasca dell'. Oggi i ragazzi di un contentissimo mister Franco Di Fulvio sono ... "Sono molto contento per questo risultato, io sono il primodella squadra e la gioia, adesso, è ...Emozioni per il derby tanto atteso tra Ischia Calcio e Real Forio ma anche di paura: un tifoso rimane incastrato con la fede e perde il dito ...L’incidente è avvenuto prima della partita disputata in casa dell’Ischia Calcio. Inutile la corsa in ospedale per riattaccare il dito, arrivato in una borsa di ghiaccio grazie a una volante di polizia ...